Netanyahu ha resuscitato odio contro ebrei | Gad Lerner interrotto alla manifestazione per Gaza Poi gli applausi

Nel cuore di San Giovanni, il dibattito si infiamma tra applausi e fischi mentre Gad Lerner affronta con coraggio la questione Netanyahu e il rischio di un nuovo odio contro gli ebrei. La sua voce, osteggiata ma determinata, richiama all‚Äôimportanza di distinguere tra memoria e strumentalizzazione politica. In un momento cos√¨ delicato, il suo intervento sottolinea che bisogna continuare a lottare per la verit√†, anche quando il silenzio √® pi√Ļ facile da accettare.

Qualche fischio e qualche ‚Äėbuu‚Äô sono partiti, dalla piazza di San Giovanni, mentre il giornalista Gad Lerner stava intervenendo dal palco della manifestazione per Gaza organizzata da Pd, M5s e Avs. ‚ÄúNetanyahu si intesta abusivamente la memoria della Shoah per tentare di darsi un salvacondotto morale. E cos√¨ induce molta gente anche a dire ‚Äė basta con questi ebrei, ci hanno stufato con la Shoah ‚Äė. Ma io vado avanti lo stesso. Chi lavora per la pace rispetta le sensibilit√† altrui e io a casa non andr√≤ proprio, non saranno certo certe urla a farmici andare‚ÄĚ, ha quindi detto il giornalista che si era anche definito ‚Äėsionista, aggiungendo: ‚ÄúNoi siamo qui perch√© vediamo e non possiamo tacere‚ÄĚ.