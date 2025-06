Nepi | Roma-Lazio nello stesso giorno della finale degli Internazionali manca programmazione

La coincidenza tra la finale degli Internazionali e le partite di Roma e Lazio in campionato nel medesimo giorno evidenzia una mancanza di programmazione strategica, creando confusione tra tifosi e appassionati. La giornata di venerdì 6 giugno ha svelato il calendario della Serie A 2024/2025, che farà il suo debutto il 24 agosto. Un esempio di come gli eventi sportivi debbano essere pianificati con attenzione per evitare sovrapposizioni e massimizzare l'entusiasmo.

Nella giornata di ieri, venerdì 6 giugno, è stato reso noto il calendario della Serie A 20242025, che avrà inizio nel weekend del 24 agosto. La Roma farà il suo esordio allo stadio Olimpico contro il Bologna e chiuderà al Bentegodi contro l'Hellas Verona. I derby della Capitale contro la Lazio invece sono in programma alla quarta e alla penultima giornata. Proprio la stracittadina del 37° turno, prevista nel weekend del 16-17 maggio, ha generato diverse polemiche a causa della concomitanza con la finale degli Interazionali d'Italia di tennis. Nepi: "Si è ancora una volta guardato solo alle singole personalità ".

