Neonata trovata morta vicino a una siepe a Villa Pamphilj | indagini in corso

Una tragica scoperta scuote Roma: una neonata di circa 6 mesi è stata trovata senza vita vicino a una siepe all’interno di Villa Pamphilj. Le forze dell’ordine sono immediatamente intervenute per le indagini, attualmente in corso. Questo grave episodio solleva numerosi interrogativi sulla sua finely e sul contesto in cui si è verificato. La comunità rimane sconvolta, attendendo con ansia sviluppi e risposte definitive su questa drammatica vicenda.

Il corpo di una neonata di circa 6 mesi è stato trovato nel pomeriggio di oggi, sabato 7 giugno, all'interno di Villa Pamphilj a Roma. Sul posto, per le indagini, la polizia di Stato, la scientifica e la squadra mobile. Presenti anche i vigili del fuoco. Il ritrovamento dentro Villa Pamphilj. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Neonata trovata morta vicino a una siepe a Villa Pamphilj: indagini in corso

