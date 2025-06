Neonata rischia l’adozione | la madre scappa dall’ospedale con la bambina

Un dramma si svolge tra le mura dell’ospedale Villa Scassi, dove una madre tunisina senza fissa dimora ha sfidato le autorità, scappando con la sua neonata appena nata, destinata all’adozione. Un gesto disperato che scuote la comunità e mette in discussione le procedure di tutela dei minori. La vicenda, ancora avvolta nel mistero, ci invita a riflettere sulle fragilità sociali e sull’importanza di trovare soluzioni umane e tempestive.

Dramma all'ospedale Villa Scassi, dove una donna è scappata dall'ospedale con la figlia appena nata e che sarebbe dovuta andare in adozione. La donna, di origini tunisine e senza fissa dimora, sarebbe fuggita con la neonata mercoledì scorso, pochi giorni dopo il parto. Stando a quanto si. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Neonata rischia l’adozione: la madre scappa dall’ospedale con la bambina

