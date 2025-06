NeoConnessi il progetto di educazione digitale che quest’anno raggiungerà 2 milioni di famiglie arriva in tv

Roma, 6 giugno 2025 – Sarà in onda a partire da domenica 8 giugno sulle reti Mediaset il long video dedicato a NeoConnessi, il progetto di educazione digitale di Wind Tre che promuove un uso consapevole e responsabile di Internet e della tecnologia. Il video, diretto da Claudio Cupellini, è sviluppato da Augmented Creativity e realizzato da RTI per Publitalia. Il film parte da un insight molto forte e di grande attualità e mette in scena l’esperienza che vive la prima generazione di genitori della storia che deve affrontare il compito di educare i propri figli che vivono in un mondo digitale, senza aver ereditato alcun insegnamento. 🔗 Leggi su Pantareinews.com © Pantareinews.com - NeoConnessi, il progetto di educazione digitale che quest’anno raggiungerà 2 milioni di famiglie, arriva in tv

In questa notizia si parla di: Progetto Educazione Digitale Neoconnessi

