Nello stato di famiglia vive con il figlio nella casa demolita | a processo per truffa del reddito di cittadinanza

In un caso che scuote l’opinione pubblica, una donna di 56 anni si trova davanti al giudice di Perugia, accusata di aver falsato le proprie condizioni economiche e familiari per ottenere il reddito di cittadinanza. Difesa dall’avvocato Gianni Dionigi, la donna vive con il figlio in una casa demolita, sollevando dubbi sulla reale situazione familiare e finanziaria. La Procura sostiene che la donna “al fine di...” e sarà il processo a chiarire la sua verità.

Una donna di 56 anni, difesa dall’avvocato Gianni Dionigi, è finita davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di aver mentito sulle sue condizioni economiche e familiari per ottenere il reddito di cittadinanza. La Procura di Perugia sostiene che la donna “al fine di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Nello stato di famiglia vive con il figlio nella casa demolita: a processo per truffa del reddito di cittadinanza

