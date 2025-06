Nefrologia pediatrica il meeting di Ancona ha coinvolto i più importanti medici nazionali del settore

partecipazione di rinomati specialisti provenienti da tutta Italia, che hanno condiviso innovazioni, studi e pratiche cliniche all’avanguardia nel settore. Un’occasione unica di confronto e formazione dedicata ai giovani medici e professionisti emergenti, destinata a rafforzare la qualità delle cure e a plasmare il futuro della nefrologia pediatrica nel nostro Paese.

ANCONA – Si sono conclusi, con grande soddisfazione di organizzatori e partecipanti, i tre giorni della Young school di nefrologia pediatrica, tenutasi alla Domus Stella Maris di Colle Ameno ad Ancona. L'evento, organizzato dalla Società italiana di nefrologia pediatrica, ha visto la.

