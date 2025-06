Ndoye Juventus la strada che conduce all’esterno belga si fa sempre più in salita! Quel grande club italiano vuole puntare forte sul giocatore | è arrivato anche l’ok del patron Cosa filtra

La corsa di Juventus per Dan Ndoye si fa sempre più ardua, con il Bologna deciso a blindare il suo talento belga e la concorrenza del Napoli pronta a insidiare i bianconeri. Un capitolo caldo di calciomercato, in cui le news di oggi svelano che il club torinese ha ottenuto anche l’ok del patron. Riuscirà la Vecchia Signora a portare a termine questa ambiziosa operazione? Restate con noi per scoprirlo.

Ndoye Juventus, accapparrarsi l’esterno del Bologna sta diventando una missione molto complicata: quel club piomba in maniera decisa sul belga. Dan Ndoye sarà uno degli uomini mercato di questa sessione estiva di calciomercato. Sul belga, obiettivo della Juve, è forte la concorrenza del Napoli. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che svela a quanto ammonterebbe comprare il cartellino dell’esterno d’attacco del Bologna: si parla di una cifra che si aggira sui 40 milioni di euro. L’esborso non sembra spaventare Aurelio De Laurentiis, che avrebbe dato il suo ok all’ operazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ndoye Juventus, la strada che conduce all’esterno belga si fa sempre più in salita! Quel grande club italiano vuole puntare forte sul giocatore: è arrivato anche l’ok del patron. Cosa filtra

