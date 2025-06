Ndoye Juventus Fenucci sbarra la strada ai bianconeri | Questa è l’intenzione del Bologna Annuncio di mercato che riguarda l’obiettivo in attacco

Il mercato si infiamma e la Juventus si trova di fronte a un ostacolo importante: il Bologna, con Fenucci che sbarra la strada ai bianconeri per l’obiettivo in attacco Dan Ndoye. La strategia dei felsinei si fa sempre più chiara, e le parole del loro AD sottolineano come non siano disposti a cedere facilmente i propri talenti. La sfida tra club è appena iniziata, e il futuro di Ndoye potrebbe riservare sorprese decisive...

Ndoye Juventus, Fenucci – amministratore delegato del Bologna – ha parlato così dell'obiettivo in attacco dei bianconeri. Intervenuto a margine del Festival della Serie A, l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci ha parlato anche del futuro di Dan Ndoye, obiettivo del calciomercato Juventus. Le sue dichiarazioni. SIRENE PER I BIG DEL BOLOGNA – «Non siamo un supermercato, l'abbiamo dimostrato già l'anno scorso. Chi non è convinto di rimanere cercheremo di convincerlo a rimanere. Noi vorremmo trattenere tutti, poi vedremo cosa succederà coi vari giocatori e con le loro richieste». NDOYE – « Ci sono interessamenti per tanti giocatori, ma noi ad oggi rispondiamo sempre allo stesso modo: vogliamo tenerli tutti».

