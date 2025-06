Nazionale Spalletti | la notizia sul futuro dell’allenatore

Approfondisce la tensione che avvolge il futuro di Luciano Spalletti, il commissario tecnico della Nazionale italiana. Con l’ombra della sconfitta in Norvegia ancora viva, tutto è in stand-by: le decisioni finali dipendono dal confronto imminente con la Federazione. Prima di conoscere il destino di Spalletti, un ultimo passo si compirà a Coverciano, dove si decide se il suo cammino con l’Italia continuerà o si concluderà qui.

L’aria è tesa e l’incertezza aleggia sull’orizzonte di Luciano Spalletti. La sconfitta in Norvegia ha scosso la Nazionale, lasciandola in balia di dubbi e riflessioni. Il futuro del tecnico è appeso a un filo, mentre si attende il confronto decisivo con la Federazione. Ma prima di svelare cosa riserva il destino, c’è un altro passo cruciale da compiere. A Coverciano, si lavora in un clima di attesa e speranza, mentre l’incontro con la Moldova si profila all’orizzonte. È una partita che va oltre il semplice conteggio dei punti: è una questione di orgoglio e motivazione. Spalletti e i suoi ragazzi devono ritrovare la fiducia, rispondere con determinazione e mostrare che la squadra ha ancora una storia da raccontare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Nazionale Spalletti Notizia Allenatore

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Buon venerdì 6 giugno 2025 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali #sportivi nazionali (#Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport, #QS) #Inzaghi #AlHilal #Juventus #Tudor #Inter #Fabregas #Chivu #Spalletti #Musetti #Si Partecipa alla discussione

Nazionale, flop Spalletti: e tra chi invoca le dimissioni spunta il nome di Ranieri "l'aggiustatore" - Con la terrificante paura di saltare il terzo Mondiale di fila, dopo Russia 2018 e Qatar 2022, niente e nessuno potrebbe salvare Luciano Spalletti. È diventato c.t. prendendo il posto ... Segnala msn.com

Spalletti, futuro in bilico? Dal colloquio con Gravina ai possibili sostituti - (Adnkronos) - Luciano Spalletti e un futuro in bilico. Il ct dell'Italia ha incassato ieri, venerdì 6 giugno, insieme alla sua Nazionale, una pesante sconfitta, ai limiti dell'umiliazione, dalla Norve ... Da reggiotv.it

Italia, ora Spalletti traballa: prende quota il ritorno di Mancini in azzurro - Il Ct azzurro parlera con Gravina dopo la sfida con la Moldavia per capire se ci sono le condizioni per proseguire il percorso ... Secondo msn.com

Il sì con riserva di Spalletti alla chiamata della Nazionale