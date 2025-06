Nazionale in crisi? Previsto confronto tra Spalletti e Gravina ecco chi potrebbe sostituire il ct

Una giornata di riflessione e confronto scuote il calcio italiano: dopo la pesante sconfitta a Oslo, la nazionale si confronta tra Spalletti e Gravina, mentre si pensa a un possibile sostituto del ct. La federazione valuta attentamente le opzioni per rilanciare il nostro cammino verso i Mondiali del 2026, in un momento cruciale che potrebbe cambiare il volto del calcio azzurro. Ecco cosa si sta delineando...

Una giornata di riflessione e di confronto, perché la sconfitta a Oslo è pesante e può compromettere il cammino ai mondiali del 2026. A Coverciano il day after la debacle contro.

