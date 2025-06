Nazionale | Gravina-Spalletti confronto a Coverciano Panchina del ct a rischio

Nel cuore di Coverciano, il confronto tra Gravina e Spalletti si fa sempre più acceso, mentre la panchina del commissario tecnico italiano è a rischio. Dopo la sconfitta a Oslo, il futuro di Spalletti alla guida della Nazionale appare in bilico, con la qualificazione ai Mondiali appesa a un filo. In questo clima di incertezza, circolano voci e sondaggi, ma la decisione definitiva è ancora lontana. Spalletti guiderà sicuramente la squadra nel prossimo impegno, ma il suo destino resta da definire.

E' in discussione la permanenza di Spalletti sulla panchina della Nazionale, dopo la pesante sconfitta di Oslo con la Norvegia. Tutto l'ambiente del calcio è sotto processo: l'Italia rischia di essere esclusa, per la terza volta consecutiva, dalla fase finale del Mondiale. C'è chi vorrebbe un avvicendamento immediato: circola il nome di Claudio Ranieri, ma è solo il frutto del sondaggio di un quotidiano sportivo. Spalletti guiderà sicuramente la squadra nella partita di lunedì, a Reggio Emilia, contro la Moldavia

