Nazionale a picco Spalletti rischia l' esonero | tre i possibili sostituti

futuro di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra è ormai in bilico. Dopo la pesante sconfitta contro la Norvegia, il ct si trova sotto pressione, con tre possibili sostituti pronti a prendere il suo posto. La nazionale italiana ha bisogno di una svolta immediata: il tempo per le scelte decisive è adesso, e le decisioni potrebbero cambiare radicalmente il volto della nostra squadra.

Il futuro è adesso per Luciano Spalletti. L'attuale Commissario tecnico della Nazionale sarebbe a rischio esonero dopo la sconfitta contro la Norvegia per 3-0 che ha complicato la qualificazione ai prossimi Mondiali. L'Italia ha fallito per l'ennesima volta; spenta, senza idee e carattere