Nations League Volley le Azzurre di Velasco battono la Corea del Sud 3-0

L’Italia femminile di volley continua a sorprendere e conquistare il pubblico con prestazioni di altissimo livello. Nella Pool 2 della Nations League a Rio de Janeiro, le azzurre di Velasco hanno dominato anche la Corea del Sud con un convincente 3-0, rafforzando la loro leadership e mostrando grande solidità. Segui tutte le emozioni di questa avvincente avventura su Sportface Tv e non perderti nemmeno un dettaglio!

L’Italia femminile del Volley non si ferma e vince anche la terza partita di Nations League, battendo la Corea del Sud con un netto 3-0. Nella Pool 2 di VNL a Rio de Janeiro, prosegue il cammino vincente dell’Italia femminile di Volley, che, dopo i successi ottenuti contro Stati Uniti e Germania, nella notte ha superato con un secco 3-0 (25-13; 25-13; 25-17) anche la Corea del Sud. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

