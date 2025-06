Nascondeva oro nei capelli per rubarlo scoperto dalla Polizia

Un gesto audace, un nascondiglio insospettabile: un uomo di 38 anni tentava di trafugare oro dalla fonderia, nascondendolo tra i capelli. Scoperto grazie a un blitz nel compro-oro di Rho-Pero, la sua nervositĂ ha tradito il tentativo di furto. La polizia, vigile e attenta, ha sventato il colpo, dimostrando ancora una volta che la sicurezza non dorme mai.

Nascondeva l’oro nei capelli per rubarlo dalla fonderia: beccato dalla Polizia in un compro-oro. Martedì 3 giugno gli agenti del Commissariato di Rho-Pero hanno effettuato un controllo all’interno di un negozio compro-oro della zona. Nel corso del servizio, i poliziotti hanno individuato un 38enne italiano che si è mostrato molto nervoso: residente in altra provincia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net