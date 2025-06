Nasce lo Sportello del consumatore Dall’Adoc risposte alla popolazione

a tutela dei loro diritti e alla tutela economica, offrendo assistenza immediata e competenze specializzate. Lo Sportello del Consumator? rappresenta un passo importante per rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni, garantendo supporto concreto in situazioni di crisi e insicurezza. Nasce così un punto di riferimento affidabile e accessibile, capace di rispondere alle esigenze di tutti, perché ogni problema merita una soluzione.

Una serie di servizi rivolti a chi è stato vittima di truffa o ha ricevuto una maxi bolletta, oppure vive una situazione di ‘ violenza economica ’ nel contesto familiare. Sono tante le casistiche che da ieri possono trovare una piccola o grande risposta nello “ Sportello del consumatore “ attivato da Adoc e inaugurato in via Della Robbia a Città di Castello. "Un modo per essere vicino ai cittadini e ai loro problemi quotidiani legati all’energia, alle truffe, ai raggiri, al sovraindebitamento", è stato ricordato ieri nel corso dell’apertura dell’ufficio al numero 59 del Centro commerciale Le Fonti, a due passi dal centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: Sportello Consumatore Adoc Nasce

Nasce lo Sportello del consumatore. Dall’Adoc risposte alla popolazione - Serie di servizi non solo per i contenziosi con la pubblica amministrazione ma anche in caso di reati subiti . Lo riporta msn.com

Adoc e FederBio danno vita allo sportello “BioConosco” - Dalla collaborazione tra Adoc e FederBio nasce lo sportello “BIOConosco”, il primo sportello online interamente dedicato ai consumatori che vogliono avere maggiori informazioni sulla produzione, ... agroalimentarenews.com scrive

Famiglie indigenti, nasce "Consulenza e rimborsi": nuovo sportello a difesa del consumatore - Si tratta di uno sportello a difesa del consumatore ... gratuita in ordine alle richieste avanzate dal cittadino-consumatore. “Consulenza e rimborsi - fanno sapere dai Volontari di strada - nasce ... Scrive agrigentonotizie.it

Webinar | Sportello per il Consumatore. Nuovo Portale operatori-gestori