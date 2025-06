Nasce InfoCortona | il Comune lancia il nuovo servizio WhatsApp per informare cittadini e visitatori

Il Comune di Cortona rivoluziona il modo di comunicare con cittadini e visitatori, lanciando InfoCortona, il nuovo servizio gratuito su WhatsApp. Un canale diretto e immediato per ricevere aggiornamenti su eventi, viabilità , allerte e servizi essenziali, in tempo reale e senza complicazioni. Iscriversi è facile: basta cliccare sul link https://wchat.info/d4EvrHDgm2 e rimanere sempre informati, ovunque tu sia, con un semplice messaggio.

l Comune di Cortona inaugura InfoCortona, il nuovo servizio gratuito di messaggistica tramite WhatsApp pensato per informare in modo diretto cittadini, lavoratori e visitatori. Il canale consente di ricevere aggiornamenti in tempo reale su eventi, viabilitĂ , allerte della protezione civile, servizi scolastici e altre notizie di pubblica utilitĂ . L’iscrizione è semplice: basta cliccare sul link https:wchat.infod4EvrHDgm2, che apre automaticamente un messaggio precompilato su WhatsApp da inviare al numero 346 6299547. In alternativa, è sufficiente scrivere “ iscrizione ” a questo numero. Si consiglia di salvare il contatto in rubrica con il nome “InfoCortona”. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Nasce InfoCortona: il Comune lancia il nuovo servizio WhatsApp per informare cittadini e visitatori

In questa notizia si parla di: Infocortona Comune Servizio Whatsapp

Nuovo servizio di messaggistica whatsapp: ecco infoCortona, come iscriversi - Possibilità di ricevere notifiche su eventi, viabilità, protezione civile e notizie di utilità. Possibilità di chattare con l’assistente AI Dardano ... Si legge su lanazione.it

Comune, servizio info Whatsapp - Il Comune ha attivato il servizio di comunicazione tramite l’applicazione WhatsApp per ricevere notizie, informazioni e aggiornamenti in tempo reale. Per usufruire del servizio è sufficiente ... Secondo lanazione.it

Comune Campobasso, parte servizio informazioni via WhatsApp - Parte il servizio di messaggistica del Comune di Campobasso ... Marialuisa Forte presentando ai giornalisti il servizio WhatsApp "Campobasso Informa". Per iscriversi si può inviare il proprio ... Lo riporta ansa.it