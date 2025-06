Nasce il progetto Opp la La fragilità non è un limite

Nasce Opp.la, il progetto innovativo che trasforma la fragilità in una risorsa. Un percorso gratuito pensato per supportare l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di vulnerabilità, dai detenuti ai richiedenti asilo. Con opportunità concrete di formazione e crescita, Opp.la apre le porte a un futuro più inclusivo. Le candidature sono già aperte: un'occasione unica per costruire competenze su misura e creare un reale cambiamento.

Un percorso gratuito per favorire l’inserimento lavorativo di persone disoccupate o in occupate in condizioni di fragilità residenti sul territorio regionale, dagli ex detenuti a chi è già in carico ai servizi socio-sanitari, dai minori non accompagnati ai richiedenti asilo. Sono già attive la candidature per partecipare al nuovo progetto ‘Opportunità lavoro’ (Opp.la) e costruire competenze e capacità ‘su misura’ spendibili a livello occupazionale, attraverso corsi di formazione, tirocini e laboratori pratici calibrati sulle caratteristiche della persona che ne farà richiesta. L’avviso è già pubblicato sui siti dell’Azienda Usl Toscana nord ovest - nella sezione bandi e concorsi – e dei Comuni della Piana di Lucca, e rimarrà attivo fino al 2027, ovvero fino alla fine del progetto finanziato con 1,7 milioni di euro dal Fondo sociale europeo attraverso la Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fragilità Progetto

