Naru di Prey | Il Destino Rivelato nel Nuovo Film Animato Predator – Cosa Significa per Prey 2?

Naru di Prey torna a sorprendere in Predator: Killer of Killers, portando scompiglio tra i fan e riaccendendo le speranze per Prey 2. Le parole del co-regista Dan Trachtenberg rivelano dettagli inaspettati sul suo destino, sconvolgendo le teorie più diffuse. Il futuro di questa protagonista iconica si delinea con nuove prospettive, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come si svilupperà la sua epica avventura nel mondo dei predatori.

