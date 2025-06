Napoli tra Ndoye Frattesi e De Bruyne | il mercato secondo Fabio Mandarini

Napoli si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi, con il mercato in fermento tra Ndoye, Frattesi e De Bruyne. Il cambio di guida tecnica e l’obiettivo di tornare in Champions League hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi e spinto la società a investimenti strategici. Fabio Mandarini analizza le mosse più calde, svelando i retroscena di un mercato che potrebbe rivoluzionare il destino azzurro. La sfida è appena iniziata.

Il Napoli è al centro di una vera e propria rivoluzione. Il nuovo corso targato Antonio Conte ha già impresso un'accelerazione alla costruzione della squadra, e il direttore sportivo Giovanni Manna lavora su più fronti per garantire al tecnico salentino una rosa all'altezza del ritorno in Champions League. Come racconta Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport, l'aria di mercato in città è densa di nomi, trattative e incastri che coinvolgono Italia, Francia e persino l'Estremo Oriente. Ndoye e Beukema, doppio asse con Bologna In cima alla lista dei desideri di Conte c'è Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna, 24 anni, che già a gennaio era stato indicato dal tecnico come profilo ideale per sostituire Kvaratskhelia.

