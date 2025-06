Napoli svolta a Piazza del Plebiscito | ecco le nuove luci Svelata la bellezza

Napoli brilla di una luce nuova: Piazza del Plebiscito si trasforma in un capolavoro di colori e magie, finalmente illuminata dopo anni di attesa. Le nuove luci svelano la bellezza nascosta di questa storica piazza, regalando a cittadini e visitatori uno spettacolo senza precedenti. È il momento di scoprire come il cuore del Sud Italia si appresta a rinascere sotto un cielo di mille sfumature, rendendo indimenticabile ogni sguardo e ogni passo.

Plebiscito?mille culure": finalmente arrivano le luci nella piazza più importante del Sud Italia, dopo anni d?attesa. E basta guardare le foto del rendering, che Il Mattino. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, svolta a Piazza del Plebiscito: ecco le nuove luci. «Svelata la bellezza»

