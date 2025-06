Napoli senti Mertens | "Con Conte si è aperto un ciclo ne sono sicuro De Bruyne? Non posso dire nulla"

Napoli, emozioni a mille: Mertens rivela i suoi pensieri sul presente e il futuro del team. L’ex attaccante, noto per la sua passione e determinazione, guarda con ottimismo al nuovo ciclo avviato sotto la guida di Conte, mentre mantiene un rispettoso riserbo su De Bruyne. Le sue parole svelano un’analisi sincera e coinvolgente di un Napoli pronto a scrivere nuove pagine di successo.

L`ex attaccante del Napoli Dries Mertens ha rilasciato un`intervista a Sky Sport e si è soffermato in particolare sul presente e il futuro degli. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Napoli, senti Mertens: "Con Conte si è aperto un ciclo, ne sono sicuro. De Bruyne? Non posso dire nulla" - L`ex attaccante del Napoli Dries Mertens ha rilasciato un`intervista a Sky Sport e si è soffermato in particolare sul presente e il futuro degli azzurri: Pensi. Segnala calciomercato.com

