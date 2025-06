Napoli scudetto Mertens | Me lo sono goduto da lontano in diretta Conte sa cosa si deve fare per continuare a vincere Arriva De Bruyne? Posso dire solo questo…

Napoli celebra il suo trionfo, e le parole di Dries Mertens risuonano come un inno alla passione e alla determinazione degli azzurri. Dall’altra parte, gli addii e le nuove sfide si affiancano a un’eredità che illumina il presente e ispira il futuro. Con un occhio rivolto alla conquista del prossimo titolo, si può solo dire: il bello deve ancora venire.

Le parole di Dries Mertens, ex attaccante belga del Napoli, sulla stagione degli azzurri terminata con la vittoria dello scudetto Ci sono storie di calcio che trascendono il rettangolo di gioco, trasformandosi in leggende popolari, in racconti di appartenenza che si tramandano con l’orgoglio riservato ai figli più illustri. Quella di Dries Mertens e della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli scudetto, Mertens: «Me lo sono goduto da lontano in diretta. Conte sa cosa si deve fare per continuare a vincere. Arriva De Bruyne? Posso dire solo questo…»

Conte ha portato i calciatori del Napoli sulla soglia dello scudetto, ora tocca a loro (Carratelli) - Mimmo Carratelli, nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, analizza il cruciale match Parma-Napoli, che potrebbe essere decisivo per il titolo.

Al di là dei top 11, chi sono stati i calciatori ICONICI della storia del Napoli dopo il ritorno in A del ‘65 negli anni in cui il Napoli ha lottato per lo scudetto? 70-71: Zoff e Altafini 74-75: Juliano e Clerici 80-81: Krol e Castellini 86-87: Maradona e Bagni 89-90 Partecipa alla discussione

Kvaratskhelia Zuniga Dries Mertens All congratulating #Napoli on the Scudetto victory. Partecipa alla discussione

Maggio furioso per la cittadinanza onoraria di Napoli a Mertens: “Forse a me la daranno tra 100 anni” - Dries Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli. Il belga è l’attaccante con più gol nella storia del club partenopeo. L’ex capitano azzurro Christian Maggio. Come scrive fanpage.it

Dries Mertens cittadino onorario: «Napoli, mi hai cambiato la vita» - Stavolta il pantaloncino del Napoli lo indossa il piccolo Ciro. Dries Mertens fa il suo ingresso nel cortile del Maschio Angioino con un elegantissimo abito beige. Per certi versi fa anche ... Riporta ilmattino.it

Gazzetta dello Sport: Mertens cittadino onorario di Napoli: «Sono arrivato da calciatore, vivo qui da uomo innamorato» - NAPOLI – Una sala gremita, un’emozione difficile da contenere, e lacrime che irrompono su un volto che da anni è diventato parte dell’identità napoletana. Dries Mertens ha ricevuto la cittadinanza ono ... Lo riporta informazione.it

MERTENS and family are back in NAPLES: look what a FANTASTIC welcome