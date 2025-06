Napoli scatenato come McTominay | doppio colpo dalla Premier

Napoli scatenato come McTominay: doppio colpo dalla Premier per rinforzare il sogno scudetto. Con grandi novità di mercato, il club azzurro di Antonio Conte si prepara a sfidare nuove sfide, puntando a consolidare il trionfo appena conquistato e a garantirsi un posto in Champions League. Le mosse di mercato sono solo all’inizio: il Napoli si candida come protagonista assoluto di questa sessione estiva.

Per il Napoli ci sono delle grosse novità che arrivano direttamente dal calciomercato. Il Napoli di Antonio Conte, di fatto, cercherà di fare di tutto per difendere lo scudetto vinto due settimane fa allo Stadio Diego Armando contro il Cagliari. Proprio per questo motivo, vista anche la partecipazione alla prossima edizione della Champions League, il tem partenopeo sarà sicuramente tra i protagonisti di questa sessione di calciomercato. L’obiettivo del Napoli, quindi, sarà quello di allestire una squadra pronta ad affrontare ben quattro competizioni. Giovanni Manna ha tutta l’intenzione di cercare di chiudere un doppio colpo dalla Premier League. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli scatenato, come McTominay: doppio colpo dalla Premier

In questa notizia si parla di: Napoli Scatenato Mctominay Doppio

Napoli scatenato, non solo De Bruyne e David: offerta per Sudakov e si avvicina Florentino Luis, la situazione - Il Napoli si muove con decisione sul mercato, cercando di rinforzare la rosa per la prossima stagione.

Napoli, doppio problema: infortunio McTominay e squalifica Di Lorenzo - Doppio problema per il Napoli tra cui l’infortunio di McTominay. Guai per Antonio Conte che deve fare i conti con l’infortunio di McTominay. Il centrocampista è stato sostituito a venti ... Scrive msn.com

Doppio McTominay, Napoli capolista in solitaria - Alto a sinistra gioca Spinazzola. PRIMO TEMPO – Al minuto 7, il Napoli è già in vantaggio. Anguissa va sul fondo e mette al centro, McTominay brucia Coco e trova il suo decimo gol in campionato. rainews.it scrive

McTominay e Mazzocchi scatenati sul pullman del Napoli: “Ma voi come comunicate?”. Risposta epica - McTominay e Mazzocchi protagonisti di un bellissimo siparietto durante la parata sul lungomare per festeggiare il quarto Scudetto del Napoli ... Riporta fanpage.it