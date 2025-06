Napoli ragazzina di 11 anni ferita con un’arma ad aria compressa | si cerca chi ha sparato

Una tranquilla passeggiata si trasforma in un episodio drammatico a Striano, Napoli, dove una bambina di 11 anni è stata ferita da un'arma ad aria compressa. Le autorità sono subito intervenute per scoprire chi abbia sparato, mentre la piccola lotta tra la vita e la paura. La comunità si stringe intorno a questa giovane vittima, mentre le indagini cercano di fare luce su un gesto assolutamente ingiustificabile.

Napoli, 7 giugno 2025 - Una ragazzina di 11 anni è stata ferita all'addome con un'arma ad aria compressa. E’ accaduto a Striano in provincia di Napoli. Sono in corso le indagini sull'episodio avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mentre la bimba stava passeggiando in via Sarno II traversa. La piccola ha avvertito un forte dolore all'addome ed è stata accompagnata dalla zia nell'ospedale Martiri del Villa Malta a Sarno (Salerno). Lì i medici hanno estratto un pallino metallico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Striano che hanno sequestrato quell'oggetto che dai primi accertamenti sembra essere un pallino per carabina ad aria compressa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Napoli, ragazzina di 11 anni ferita con un’arma ad aria compressa: si cerca chi ha sparato

In questa notizia si parla di: Napoli Ragazzina Anni Ferita

