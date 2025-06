Napoli Orel Mangala con il ricavato derivante dall’eventuale cessione di Zambo Anguissa?

Il mercato estivo della SSC Napoli si preannuncia scoppiettante, con potenziali colpi che potrebbero rivoluzionare la rosa partenopea. Se Frank Zambo Anguissa dovesse partire, il club potrebbe investire il ricavato per puntellare il centrocampo, magari puntando su talenti come Orel Mangala o altri nomi di spicco come Kevin De Bruyne. La piazza partenopea attende con trepidazione le mosse di De Laurentiis, consapevole che ogni scelta può fare la differenza nella lotta allo scudetto.

Durante il prossimo mercato estivo, la SSC Napoli potrebbe rinforzare tutti i settori del campo, compreso il centrocampo. Nel caso in cui dovesse partire Frank Zambo Anguissa infatti, il club partenopeo potrebbe investire il ricavato per trovare il suo sostituto oltre Kevin De Bruyne. Molti sono i nomi che potrebbero fare al caso del club.

