Napoli Mertens cittadino onorario | Manfredi annuncia nuove onorificenze per Hamsik e De Laurentiis

Napoli celebra i suoi eroi con orgoglio e gratitudine. Dopo aver insignito Luciano Spalletti della cittadinanza onoraria, il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato lo stesso riconoscimento a Dries Mertens, simbolo di integrazione e passione calcistica. Questa cerimonia nella storica Sala dei Baroni testimonia l’amore profondo della città per i suoi campioni. E le sorprese non finiscono qui: nuove onorificenze sono in arrivo per Hamsik e De Laurentiis, consolidando il legame speciale tra Napoli e i suoi protagonisti.

"> NAPOLI – A poco piĂą di sei mesi dalla cittadinanza onoraria conferita a Luciano Spalletti, il sindaco Gaetano Manfredi ha consegnato lo stesso prestigioso riconoscimento a Dries Mertens, simbolo di una Napoli che accoglie, integra e si riconosce nei suoi eroi del calcio. La cerimonia si è svolta nella storica Sala dei Baroni del Maschio Angioino, trasformata per l’occasione in un tripudio di emozioni e passione azzurra. Come racconta Il Mattino di Napoli, Manfredi ha sottolineato la portata simbolica della figura di Mertens: «Dries è una persona importante e molto simbolica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, Mertens cittadino onorario: Manfredi annuncia nuove onorificenze per Hamsik e De Laurentiis

Mertens, Napoli Citizen of Honor - Nel 2013, un giovane e inesperto Dries Mertens arrivò a Napoli, dando inizio a un legame che nel tempo si sarebbe trasformato in qualcosa di più grande.

Live da #Napoli - @D_Mertens_10 cittadino onorario #Manfredi: "Non so se è il preludio ad un rapporto piui' stabile con il calcio napoli, bisogna chiedere al presidente De Laurentiis, ma mi ha fatto molto piacere concedergli questa cittadinanza onoraria". #Me Partecipa alla discussione

Maschio Angioino: ARRIVA DRIES MERTENS Il belga si prepara a diventare cittadino onorario di Napoli a tutti gli effetti Subito foto assieme al Sindaco Manfredi dinanzi alla stampa presente #SSCNapoli #DriesMertens #SpazioNapoli Partecipa alla discussione

MERTENS is an honorary citizen of NAPLES Official ceremony at the Municipality (FULL VIDEO)