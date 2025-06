Napoli l' analisi del calendario di Serie A | i match clou e gli incroci con la Champions

Napoli, 7 giugno 2025 – Il calendario di Serie A si preannuncia ricco di emozioni, con match clou e incroci intriganti, soprattutto in ottica Champions League. Analizzare le sfide più attese e i confronti con le competizioni europee permette di svelare le strategie e le potenziali rotte verso il successo. In un campionato sempre più competitivo e imprevedibile, ogni dettaglio può fare la differenza: ecco perché è fondamentale conoscere a fondo i vari snodi di questa stagione appena iniziata.

Napoli, 7 giugno 2025 – Una delle massime più gettonate del calcio, specialmente quando di mezzo ci sono i tanti attesi calendari di Serie A, è che tanto, prima o poi bisogna incontrarle tutte: vero, com'è altrettanto vero che da quando il campionato e i suoi gironi non si dispongono più a specchio ma in modo asimmetrico, determinati vantaggi e svantaggi possono palesarsi in maniera più o meno prevedibile. Certo, non è detto che una striscia sulla carta facile si confermi tale anche nei fatti, così come può valere l'opposto quando di mezzo ci sono le big, il cui rendimento può risentire dei contemporanei impegni in Europa: una problematica che nella prossima stagione riguarderà anche il Napoli, che nel tardo pomeriggio di ieri ha conosciuto, insieme alle altre squadre di Serie A, il proprio calendario, tra speranze, timori e qualche analogia con l'annata appena andata (felicemente) in archivio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, l'analisi del calendario di Serie A: i match clou e gli incroci con la Champions

