Napoli fuori da Euro2032? Abodi è sicuro | le sue parole non lasciano dubbi

Napoli si prepara a vivere un momento di grande fermento, condividendo con orgoglio il suo sogno di ospitare Euro 2032. Tuttavia, il ministro dello Sport Andrea Abodi ha chiarito con fermezza che, al momento, Napoli non rientra nei progetti ufficiali per l’Europeo. Mentre la città celebra il suo quarto Scudetto, le sue parole lasciano intendere che il percorso verso questa grande opportunità è ancora in salita. La speranza di vedere Napoli protagonista del grande calcio internazionale rimane viva.

Nuovo annuncio del ministro dello Sport, Andrea Abodi, in merito alla candidatura di Napoli e dello stadio Diego Armando Maradona per Euro 2032. Il presente è un momento florido per il Napoli, ma anche per tutta la città. Quest’ultima, senz’altro, sta sfruttando la scia della vittoria del quarto Scudetto che, oltre a far dilagare di gioia l’intera città, sta portando in città tanti visitatori e turisti. D’altronde, le immagini della festa sul lungomare hanno fatto il giro del mondo, con una cartolina che resterà nel cuore di tutti i tifosi azzurri e non solo. L’imperativo, ora, è anche, se non soprattutto, pensare al futuro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli fuori da Euro2032? Abodi è sicuro: le sue parole non lasciano dubbi

