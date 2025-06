Napoli e Inter la sfida continua sul mercato | un obiettivo azzurro rischia di sfumare

Napoli e Inter continuano a darsi battaglia sul mercato, con un obiettivo azzurro che rischia di sfumare. Le due rivali, protagoniste di una stagione incredibile, si contendono ancora un giocatore chiave, mettendo in evidenza quanto la rivalità sia più viva che mai. La lotta per il successo non si ferma ai campi, ma si estende alle strategie di mercato. E ora, si presenta una sfida decisiva che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre.

I due club che si sono contesi lo scudetto fino all'ultima giornata, sono interessati allo stesso giocatore: perché gli azzurri rischiano grosso Napoli e Inter hanno lottato per tutta la stagione 2024-25 e, alla fine, a spuntarla sono stati gli azzurri. Una battaglia intensa, che ha portato un successo pronosticato da pochissimi a inizio anno, con la conquista del quarto scudetto nella storia partenopea. Sono trascorse solamente 2 settimane abbondanti da quel 23 maggio, eppure sembra passato molto più tempo. Questo perché le due squadre hanno attraversato un vero e proprio tornado di emozioni, legato principalmente alle panchine.

