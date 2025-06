Napoli e il sogno Kim per la difesa | il difensore è sul mercato Conte e i tifosi farebbero carte false per averlo

Napoli si prepara a sognare in grande con l’obiettivo Kim per rinforzare la difesa. Il difensore sudcoreano, sul mercato e molto ambito, rappresenta il sogno dei tifosi e un tassello strategico per la prossima stagione. Con Conte che spinge per un innesto di qualità e una rosa pronta a competere su più fronti, il mercato estivo si annuncia ricco di emozioni e colpi di scena. La sfida è aperta: chi sarà il nuovo protagonista della difesa azzurra?

La SSC Napoli, durante il prossimo mercato estivo, ha intenzione di costruire una squadra importante con due alternative per ruolo. L’obiettivo principale è trovare un calciatore che possa sostituire Rafa Marin che, quasi sicuramente, lascerà Napoli in queste settimane per avere maggiori possibilità di mettersi in mostra. Il dirigente Giovanni Manna sta sondando diversi profili . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

