Napoli Conte disegna la squadra per il bis-Scudetto| Ecco come giocherà De Bruyne

Napoli si appresta a scrivere un'altra pagina di storia, con Conte che sta disegnando la squadra del futuro. I tifosi sogno grande, sperando in nuovi acquisti e strategie vincenti, mentre De Bruyne potrebbe essere il tocco magico in mediana. Con un allenatore determinato a perfezionare il progetto, il Napoli punta dritto al bis scudetto, alimentando speranze e attese per una stagione ricca di emozioni. La partita è solo all'inizio.

In attesa dei nuovi, grandi acquisti promessi da Aurelio De Laurentiis, a Napoli i tifosi già sognano la squadra che verrà. O meglio, la squadra che si evolverà per andare a caccia del bis-Scudetto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Antonio Conte ha le idee molto chiare su come rinforzare i Campioni d'Italia per renderli ancora più competitivi. Il tecnico, che ha sempre desiderato guidare una formazione già pronta per vincere, sta disegnando un Napoli capace di lottare su quattro fronti, a partire dal ritorno in grande stile in Champions League. Kevin De Bruyne nuovo centrocampista del Napoli De Bruyne, libertà totale: ecco come giocherà nel Napoli di Conte.

