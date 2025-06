Napoli bimbo di 9 mesi con traumi gravissimi | indaga la Procura

Una drammatica vicenda scuote Napoli: un neonato di appena 9 mesi, gravemente ferito e in condizioni disperate, è stato trasportato d’urgenza al Santobono. Le immagini di fratture multiple e traumi neurologici sollevano interrogativi su quanto accaduto. La Procura di Lagonegro ha aperto un’inchiesta, ma il mistero sulla causa di queste gravi lesioni rimane fitto. La comunità si interroga: cosa si nasconde dietro questa tragedia?

È in condizioni disperate il bimbo di nove mesi arrivato in elisoccorso al Santobono di Napoli giovedì pomeriggio. Il piccolo, trasferito d’urgenza da Sapri, era privo di sensi e presentava fratture multiple e un grave danno neurologico, compatibile con traumi subiti nelle ultime ore. Sul corpo anche lesioni più datate. La Procura di Lagonegro ha aperto un’inchiesta: al momento non ci sono indagati, ma i carabinieri hanno ascoltato madre, compagno, padre e la maestra dell’altro figlio. Si indaga anche su un precedente ricovero del 28 maggio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, bimbo di 9 mesi con traumi gravissimi: indaga la Procura

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Napoli Bimbo Mesi Traumi

Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche: al Santobono per cure salvavita - Un bimbo palestinese, proveniente dalla Striscia di Gaza, è arrivato a Napoli per ricevere cure salvavita presso l'ospedale Santobono.

Bimbo di 9 mesi in fin di vita a Napoli: fratture e traumi, indagini a Vibonati - Indagini sono in corso a Vibonati, in provincia di Salerno, per fare luce sulle cause delle gravi lesioni riscontrate su… Leggi ... Riporta informazione.it

Bimbo di 9 mesi in fin di vita al Santobono: indagini sulla famiglia, si ipotizza la sindrome del bambino scosso - Il quadro clinico è complesso e preoccupante: edema cerebrale, emorragie retiniche, trombosi venose dell’encefalo, fratture al femore e costole, e, secondo le prime informazioni, anche lesioni al coll ... Secondo ilgazzettinovesuviano.com

Bimbo di 9 mesi ricoverato al Santobono: lesioni al cervello e fratture - È stata sentita dai carabinieri del quartiere Arenella di Napoli, la madre di Pietro il bimbo di nove mesi ricoverato al Santobono per gravissime lesioni cerebrali e fratture multiple. ilmattino.it scrive

Bambina ferita alla testa in terapia intensiva al Santobono di Napoli: Asportato il proiettile