Napoli assalto a Ndoye | Conte ha dato l' ok| fissato l' incontro con il Bologna | la situazione

Il Napoli non si ferma e accelera con determinazione sulla pista Dan Ndoye, desideroso di rinforzare l’attacco sotto la guida di Antonio Conte. Dopo aver ricevuto l’ok dal tecnico, i partenopei hanno già fissato un incontro con il Bologna, segnando un passo importante verso la concreta realizzazione della trattativa. La situazione è in fermento e, secondo il Corriere dello Sport, una svolta decisiva potrebbe essere imminente, rendendo questa operazione una delle più calde del mercato estivo.

