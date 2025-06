Napoli assalto a Lookman | contatti avviati| L' Atalanta fissa il prezzo la Juve prova lo sgambetto

Il mercato di gennaio si infiamma a Napoli, con il club azzurro deciso a mettere le mani su Ademola Lookman, protagonista assoluto dell'ultima stagione di Serie A e Pallone d'Oro africano 2024. I contatti con l'Atalanta sono stati avviati, mentre la Juventus si prepara a tentare lo sgambetto. La sfida per il talento nigeriano promette di infiammare le prossime settimane di calciomercato. Resta da vedere quale squadra riuscirà a conquistarlo definitivamente.

Il Napoli lancia l'assalto a uno dei giocatori più determinanti dell'ultima stagione di Serie A: Ademola Lookman. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, il club di Aurelio De Laurentiis ha avviato i primi contatti informali per l' attaccante dell' Atalanta, considerato l'obiettivo ideale per rinforzare il reparto offensivo di Antonio Conte. L'eroe della finale di Europa League, autore di una storica tripletta, e Pallone d'Oro africano 2024, è al centro di una trattativa che si preannuncia complessa, non solo per le richieste economiche, ma anche per l'inserimento di una rivale storica. L'Atalanta fissa il prezzo, il Napoli non si spaventa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, assalto a Lookman: contatti avviati| L'Atalanta fissa il prezzo, la Juve prova lo sgambetto

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Napoli Assalto Lookman Contatti

Napoli, Anguissa verso l’Arabia. Pronto l’assalto a Farguson per sostituirlo - Il Napoli si prepara a un'importante operazione di mercato: Frank Zambo Anguissa potrebbe trasferirsi in Arabia a fine stagione.

Il Napoli fa sul serio per Lookman. Ci sono stati già dei contatti non ufficiali - Il Napoli pensa di fare sul serio per assicurarsi l'attaccante dell'Atalanta Ademola Lookman, che piace tantissimo a mister Antonio Conte. Secondo msn.com

TMW - Napoli, nel mirino Lookman per il dopo Kvaratskhelia, la richiesta dell'Atalanta - Ademola Lookman è finito nel mirino del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, gli azzurri stanno valutando l'opportunità di uscire allo scoperto, anche se alcuni contatti - non ufficial ... Da napolimagazine.com

Napoli, assalto all’Atalanta: non solo Lookman tra i grandi obiettivi dell’estate - Il Napoli continua a lavorare al rafforzamento della rosa, ed il d.s. Manna ha messo nel mirino l’Atalanta: si punta Lookman e non solo Il Napoli, dopo lo scudetto, continua a far sognare i tifosi. I ... Come scrive informazione.it

BOMBA NO MERCATO: ATALANTA ANNUNCIA RIVOLTA IMPRESSIONANTE!!DIARIO DELLA DEA!