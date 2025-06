Napoli 71enne ucciso e nascosto in una cassapanca | arrestati i figli

Una tragica scoperta scuote Napoli: Antonio Di Gennaro, 71 anni, trovato senza vita in una cassapanca nel balcone dei figli a Quarto. I due, Michele e Andrea, hanno confessato di aver agito per motivi economici, drogandolo e soffocandolo dopo un rifiuto di versare la pensione della madre. Un caso che solleva inquietanti interrogativi sul rapporto tra famiglia e denaro. La vicenda si aggiunge all’elenco di episodi drammatici che scuotono la città .

Antonio Di Gennaro, 71 anni, è stato ritrovato morto nella cassapanca del balcone della casa dei figli, a Quarto, in provincia di Napoli. I due, Michele e Andrea, rispettivamente ingegnere biomedico e personal trainer, hanno confessato di averlo prima drogato con un sonnifero nel caffè e poi soffocato con un cuscino, perchĂ© si rifiutava di versare loro la pensione della madre. La compagna dell’uomo ne aveva denunciato la scomparsa il 5 giugno. I fratelli sono ora accusati di omicidio volontario. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 71enne ucciso e nascosto in una cassapanca: arrestati i figli

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Napoli Cassapanca Figli 71enne

Papà 71enne ucciso, il corpo nascosto nella cassapanca sul terrazzo: fermati i due figli a Quarto (Napoli) - Un dramma sconvolge Quarto, Napoli, dove un uomo di 71 anni è stato trovato senza vita, nascosto in una cassapanca sul terrazzo.

Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto, il corpo nascosto nella cassapanca in terrazzo: fermati i due figli continua su: https://fanpage.it/napoli/ucciso-71enne-il-corpo-nascosto-nella-cassapanca-sul-terrazzo-fermati-i-due-figli-a-quarto-napoli/#… https://fanpage.it Partecipa alla discussione

Napoli, 71enne sparito trovato morto in casa dei figli: arrestati due fratelli - Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri, a Quarto (Napoli), con l'accusa di avere ucciso il padre, di 71 anni. Giovedì sera la compagna dell'uomo si era recata in caserma per d ... Secondo msn.com

Napoli, 71enne scomparso da giorni trovato morto: due familiari in manette - Trovato morto a Napoli: due fratelli di 34 e 42 anni fermati a Quarto con l'accusa di aver ucciso il padre di 71 anni. La compagna dell’uomo aveva denunciato la sua scomparsa. Si legge su notizie.it

Antonio Di Gennaro ucciso a Quarto, il corpo nascosto nella cassapanca in terrazzo: fermati i due figli - Il cadavere del 71enne ritrovato in una cassapanca nella casa dei due fratelli. La compagna ne aveva denunciato la scomparsa martedì. Riporta fanpage.it

Padre trovato morto in una cassapanca, fermati i figli: Si rifiutava di dare loro la pensione