Napoli 71enne sparito trovato morto in casa dei figli | arrestati due fratelli | Addormentato col sonnifero poi soffocato con un cuscino

Una vicenda drammatica scuote Napoli: un uomo di 71 anni, scomparso all’improvviso, viene trovato morto nella casa dei figli. Due fratelli sono stati arrestati con l’accusa di averlo drogato con un sonnifero e poi soffocato con un cuscino, nascondendo il corpo sulla terrazza. La denuncia della compagna della vittima ha aperto un inquietante scenario di violenza famigliare, che ora solleva molte domande sulla sicurezza e il volto oscuro delle relazioni familiari.

Il corpo era nascosto sulla terrazza dell'abitazione degli arrestati. La compagna della vittima ne aveva denunciato la scomparsa pochi giorni prima. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, 71enne sparito trovato morto in casa dei figli: arrestati due fratelli | Addormentato col sonnifero, poi soffocato con un cuscino

In questa notizia si parla di: Arrestati Napoli 71enne Sparito

Napoli, tentata rapina nell'ufficio postale in via Caravaggio: banditi arrestati dalla polizia - Questa mattina, un tentativo di rapina ha scosso l'ufficio postale di Napoli in via Caravaggio. I banditi, prontamente arrestati dalla polizia di Stato, hanno tentato un blitz all'interno dell'agenzia, ma l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha evitato conseguenze più gravi.

Napoli, 71enne sparito trovato morto in casa dei figli: arrestati due fratelli #Napoli #6giugno Partecipa alla discussione

Napoli, 71enne sparito trovato morto in casa dei figli: arrestati due fratelli | Addormentato col sonnifero, poi soffocato con un cuscino - Due fratelli di 34 e 42 anni sono stati fermati dai carabinieri, a Quarto (Napoli), con l'accusa di avere ucciso il padre, Antonio Di Gennaro, di 71 anni. Giovedì sera la compagna dell'uomo si era rec ... Scrive msn.com

Napoli, 71enne scomparso da giorni trovato morto: due familiari in manette - Trovato morto a Napoli: due fratelli di 34 e 42 anni fermati a Quarto con l'accusa di aver ucciso il padre di 71 anni. La compagna dell’uomo aveva denunciato la sua scomparsa. Secondo notizie.it

Fermati due fratelli, sono accusati di aver ucciso il padre a Napoli - Uccidono il padre e nascondono il cadavere in una cassapanca in casa: fermati i due figli. È accaduto a Quarto nel Napoletano, dove i carabinieri della locale Tenenza hanno sottoposto a fermo… Leggi ... Riporta informazione.it