N 1 vs N 2 in entrambi i tabelloni del Roland Garros | non succedeva da 12 anni in uno Slam

In un evento storico, per la prima volta dal 2013, i primi due giocatori del mondo sono arrivati in finale sia nel tabellone maschile che in quello femminile di uno Slam, il Roland Garros. Un raro e affascinante incrocio di talenti che si ripresenta nel momento in cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff si contendono il titolo. Un risultato che testimonia l’equilibrio e la competitività attuale nel tennis internazionale. La finale promette emozioni indimenticabili...

Per la prima volta dal 2013, in uno Slam arrivano in fondo i primi due giocatori del mondo sia al maschile che al femminile. Un fatto, questo, accaduto pochissime volte nella storia dei quattro tornei maggiori, e che ritorna nel momento in cui Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aryna Sabalenka e Coco Gauff sono tutti all’ultimo atto del Roland Garros. L’ultima volta di una simile evenienza si era avuto agli US Open del citato 2013. In finale femminile ci arrivò senza il minimo problema Serena Williams, che in tutto concesse 16 giochi prima di guadagnarsi un appuntamento con Victoria Azarenka. L’americana era passata da Francesca Schiavone al primo turno a Na Li in semifinale, la bielorussa un paio di brividi li ebbe, contro Alizé Cornet al terzo turno e Ana Ivanovic agli ottavi; rimontò in entrambi i casi. 🔗 Leggi su Oasport.it