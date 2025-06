mx2 laengenfelder vince la qualifying race in lettonia e supera adamo nel mondiale

Sul tracciato di Kegums, Simon Laengenfelder brilla conquistando la qualificazione e superando Adamo nella corsa al titolo mondiale MX2. Con questa vittoria, il talento tedesco della KTM si prepara a partire davanti nel Gran Premio di Lettonia 2025, aumentando la suspense in un duello che tiene gli appassionati col fiato sospeso. Chi dominerà la gara decisiva? La risposta arriverà sul campo, ma l'emozione è già alle stelle.

Prosegue il botta e risposta nella classifica generale della MX2 tra Andrea Adamo e Simon Laengenfelder, con quest’ultimo che ha appena operato il controsorpasso sull’azzurro vincendo la Qualifying Race del Gran Premio di Lettonia 2025, undicesimo round stagionale del Mondiale Motocross. Il tedesco della KTM si è imposto nella manche di qualifica sulla sabbia di Kegums e avrĂ la possibilitĂ di scegliere il miglior cancelletto di partenza per le gare domenicali a punteggio pieno. Laengenfelder, alla seconda affermazione dell’anno in una Qualifying Race, si riprende nel frattempo la leadership del campionato raccogliendo 10 punti preziosi e portandosi in vetta a +7 su Adamo. 🔗 Leggi su Oasport.it