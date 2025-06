Musk propone il terzo partito Usa e intanto perde 34 miliardi

In un panorama politico in costante movimento, Elon Musk lancia l’idea di un terzo partito negli Stati Uniti, mentre il suo patrimonio si riduce di 34 miliardi. Tra scaramucce, accuse e silenzi, la guerra delle opinioni infiamma il dibattito pubblico. Trump rimane in silenzio, mentre Bannon lo accusa di usare droghe. La scena politica americana si prepara a nuovi colpi di scena, lasciando tutti con il fiato sospeso.

La guerra continua. Scaramucce, polemiche. Trump non risponde. Bannon lo accusa di usare droghe L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Musk propone il terzo partito Usa e intanto perde 34 miliardi

In questa notizia si parla di: Musk Propone Terzo Partito

FOTO: Logan Paul propone Trump vs Musk a SummerSlam con un fotomontaggio irriverente - Logan Paul sorprende i fan con una provocazione irresistibile: un fotomontaggio che immagina Donald Trump contro Elon Musk sul ring di SummerSlam 2025.

Musk: 'Il popolo ha parlato, serve un terzo partito. Si chiamerà The America party". Trump: "I contratti di Musk? Riesamineremo tutto. Sono un sacco di soldi. Non penso a lui, ma gli auguro il meglio. Sono stato impegnato con Russia, Cina e Iran" #ANSA Partecipa alla discussione

"Tentativi di un terzo partito negli #Usa ci sono stati nel passato. Quella di #Musk sembra più una reazione istintiva che un progetto politico. Musk potrà finanziare campagne elettorali contro i repubblicani sfruttando #X, anche #Trump però può fare male" dice Partecipa alla discussione

Musk: "Popolo Usa vuole terzo partito" - Agli Usa serve un nuovo partito politico: così Elon Musk commenta i risultati del sondaggio che ha lanciato sul suo social X. Secondo rainews.it

Continua la lite Trump-Musk, il miliardario: "Serve un terzo partito" - Il proprietario di Tesla ha detto di voler lanciare "un terzo partito" che, ha scritto, “rappresenti l'80% della popolazione! E esattamente l'80% delle persone è d'accordo. Il popolo ha parlato". Imme ... Segnala tg24.sky.it

Il Sondaggio di Musk su X: Preludio a un Terzo Partito negli USA? - Il recente sondaggio lanciato da Elon Musk su X (ex Twitter), che ha visto circa sei milioni di utenti esprimere un'apparente preferenza per ... Da dailyexpress.it