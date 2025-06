Musk | Popolo Usa vuole terzo partito

Elon Musk accende il dibattito politico negli Stati Uniti con un sondaggio che rivela un forte desiderio di cambiamento: oltre sei milioni di utenti X hanno deciso che l’America ha bisogno di un nuovo partito, capace di rappresentare l’80% della popolazione. Con entusiasmo e determinazione, Musk propone "The America Party" come la soluzione innovativa per un Paese in cerca di unità e rinnovamento. Ma quale sarà il futuro di questa idea ambiziosa?

7.46 Agli Usa serve un nuovo partito politico: così Elon Musk commenta i risultati del sondaggio che ha lanciato sul suo social X. "Il popolo ha parlato. In America serve un partito che rappresenti l'80% della popolazione.", scrive. Circa sei milioni gli utenti X che hanno votato e "esattamente l'80%" di loro la pensa così", prosegue Musk, che poi suggerisce anche il nome della nuova formazione: "The America Party". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

