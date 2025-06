Musk lancia The America Party | Serve un nuovo partito E Trump

Elon Musk sorprende ancora: con il lancio di "The America Party", il magnate punta a creare un nuovo movimento politico che rappresenti l'80% degli americani di centro. Dopo un sondaggio su X, più di 5,6 milioni di persone hanno espresso il loro consenso, dimostrando il desiderio di una svolta. Ma questa novità avrà davvero il potere di ridefinire lo scenario politico statunitense?

"Partito America". Sembra essere questo il nome scelto da Elon Musk per la nuova formazione politica che, a suo dire, i cittadini vogliono. "Il popolo si è espresso", ha scritto su X dopo il sondaggio lanciato ieri sul suo social. "In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l'80% della popolazione di centro!", ha spiegato, "ed esattamente l'80% delle persone è d'accordo. Questo è il destino". Oltre 5 milioni e seicentomila persone hanno risposto al quesito: " È venuto il momento di creare un nuovo partito politico in America che rappresenti davvero l'80% che sta nel mezzo?". L'80,4 per cento ha risposto si', contro un 19,6% di no, a quanto risulta dal post su X. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Musk lancia The America Party: "Serve un nuovo partito". E Trump...

