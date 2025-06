Musk ' il popolo ha parlato serve un terzo partito'

In un'epoca di grande fermento politico, Elon Musk lancia una proposta che sta facendo discutere: la creazione di un nuovo partito, "The America Party", in risposta alla richiesta di un rappresentante autentico per l'80% degli americani. Con circa 6 milioni di voti, il popolo si esprime forte e chiaro. Ma cosa significherĂ questo per il futuro della politica americana? La risposta potrebbe rivoluzionare il panorama elettorale...

"Il popolo ha parlato. In America serve un nuovo partito politico che rappresenti l'80% della popolazione! E esattamente l'80% delle persone è d'accordo". Lo scrive Elon Musk pubblicando i risultati del suo sondaggio al quale hanno votato circa 6 milioni di persone. Il miliardario suggerisce anche il nome del nuovo partito: "The America Party". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musk, 'il popolo ha parlato, serve un terzo partito'

In questa notizia si parla di: Partito Musk Popolo Parlato

