Musk e Trump inaffidabili e il bivio di Meloni

In un mondo dove il potere economico si intreccia con la politica, figure come Musk e Trump sembrano incarnare questa fragile dinamica. La citazione di Rockefeller ci ricorda come il denaro possa plasmare il potere, mentre il "divorzio" tra i protagonisti contemporanei apre un scenario di incertezza e sfide. √ą l'inizio di una nuova era, fatta di alleanze instabili e decisioni cruciali, che potrebbe cambiare il volto del nostro futuro politico ed economico.

"Il potere economico è potere puro. E nel momento in cui cresce può trasformare il potere politico" J.D. Rockefeller Sarà anche la cronaca di un divorzio.

