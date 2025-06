Musica e talento a Benevento | emozioni nel complesso di San Francesco con tre giovani sanniti

Lasciatevi trasportare dall’armonia tra musica e spiritualità nel cuore di Benevento, dove tre giovani talenti sanniti—Alessia Rosa D’Abruzzo, Sofia Striani e Davide Piscitelli—hanno acceso l’emozione al Complesso di San Francesco. In un contesto suggestivo e carico di storia, il loro concerto ha fatto vibrare le anime di tutti. Un’esperienza che dimostra come il talento possa unire tradizione e modernità, regalando emozioni senza tempo.

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Musica Talento Benevento Emozioni

