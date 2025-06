Musica e cuore Luca Barbarossa alla Milanesiana

Prepariamoci a vivere una serata indimenticabile di musica e emozioni: questa sera alle 21, Luca Barbarossa salirà sul palco del Teatro Eden per portare il pubblico in un viaggio attraverso le sue più belle canzoni. Dalla celebre "Portami a ballare", dedicata alle mamme, a storie che toccano il cuore, lo spettacolo "Luca Barbarossa. 100 storie per cento Canzoni" invita tutti a lasciarsi coinvolgere. La magia della musica ci aspetta!

"Portami a ballare", la canzone di Luca Barbarossa (nella foto) dedicata alla mamma e moralmente a tutte le mamme, alzi la mano chi non la cantata una sola volta. Stasera alle 21 Luca Barbarossa salirà sul palco del teatro Eden e trasporterà gli spettatori in un viaggio musicale ricco di emozioni proponendo lo spettacolo "Luca Barbarossa. 100 storie per cento Canzoni". Lo spettacolo fa parte della 26esima edizione de La Milanesiana, la rassegna di cultura ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi in collaborazione con il Comune e la Fondazione Carnevale di Viareggio. Filo conduttore di questa edizione è l’ Intelligenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musica e cuore. Luca Barbarossa alla Milanesiana

In questa notizia si parla di: Luca Barbarossa Milanesiana Musica

La Milanesiana torna e porta a Sondrio Luca Barbarossa - La Milanesiana torna a Sondrio con un evento imperdibile: il celebre cantautore e scrittore Luca Barbarossa sarà protagonista di due incontri, tra musica e riflessione, in due dei luoghi più suggestivi della città.

Musica e cuore. Luca Barbarossa alla Milanesiana - L’artista si esibisce stasera all’Eden con la sua band. Presenta lo spettacolo "Cento storie, cento canzoni". . msn.com scrive

La mostra di Bernardi e il concerto di Barbarossa. Torna la “Milanesiana“ - Torna la Milanesiana: il 13 giugno al Sociale ci sarà lo spettacolo di Luca Barbarossa con la Social Band. La 26ª edizione della prestigiosa rassegna culturale, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, ... Da msn.com

Luca Barbarossa alla Milanesiana - La ventiseiesima edizione della Milanesiana, la prestigiosa rassegna culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, farà tappa a Sondrio il 13 giugno 2025, per un doppio appuntamento, nel tardo pome ... Riporta primalavaltellina.it

Luca Barbarossa e Social Band - Teatro Ventidio Basso, Ascoli Piceno - Milanesiana 2024