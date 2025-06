Musi lunghi tensione e paura di non farcela | dopo il ko in Norvegia il clima attorno all' Italia e a Spalletti è pesantissimo Il ct rischia

Dopo il doloroso ko in Norvegia, l’atmosfera a Coverciano è tesa e carica di tensione. Gli occhi sono puntati sulla sfida di Reggio Emilia contro la Moldavia, un’occasione per riscrivere le speranze azzurre e mettere a tacere le polemiche. La pressione è alle stelle, ma gli azzurri e Spalletti sono determinati a dimostrare il valore del team. Solo una goleada può cancellare l’incubo e ridare fiducia al nostro calcio.

