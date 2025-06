Musetti infortunio e ritiro in semifinale Roland Garros | cosa è successo

Lorenzo Musetti si è visto costretto al ritiro durante la semifinale di Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz, a causa di un infortunio. Dopo una battaglia intensa di oltre due ore e mezza sul campo del Philippe Chatrier, l'azzurro aveva regalato emozioni sorprendenti, vincendo il primo set e combattendo nel secondo, prima di dover abbandonare a malincuore. La sua partita si conclude così, lasciando il pubblico e gli appassionati di tennis in attesa di conoscere le sue condizioni e il futuro.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti costretto al ritiro per infortunio nella semifinale del Roland Garros 2025 contro Carlos Alcaraz. L’azzurro oggi 6 giugno ha dovuto abbandonare il campo all’inizio del quarto set, dopo 2h25? di battaglia sul campo del Philippe Chatrier. Musetti ha giocato in maniera eccellente per oltre un’ora e mezza. Ha vinto il primo set per 6-4 e ha portato il secondo parziale al tie-break, perso per 7-3. A quel punto, si è spenta la luce per il toscano. Musetti, condizionato da un problema muscolare alla coscia sinistra, non è stato più competitivo. Ha perso il terzo set per 6-0, mostrando chiaramente limiti negli spostamenti: un handicap non gestibile contro il miglior giocatore del mondo sulla terra battuta. 🔗 Leggi su Seriea24.it