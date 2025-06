MuraGolden Walk | a passeggio con i propri amici a quattro zampe sulle mura patrimonio Unesco di Verona

Vivi un’esperienza unica tra storia e amicizia durante la Muragolden Walk, un evento speciale che celebra i Golden Retriever e l’amore per i nostri amici a quattro zampe, immersi nella suggestiva cornice delle Mura di Verona, patrimonio Unesco. Domenica 8 giugno, unisciti a noi alle 8.30 al Bastione di San Bernardino e scopri un percorso emozionante di circa due ore, dove il divertimento e la solidarietà si incontrano in un’atmosfera indimenticabile. Non mancare!

Domenica 8 giugno il Mura Festival ospita la prima MuraGolden Walk, evento dedicato ai Golden Retriever nel suggestivo Parco delle Mura di Verona ed aperto a tutte le razze di cani. Ritrovo previsto per le 8.30 al Bastione di San Bernardino e partenza alle 9 attraverso un percorso di circa due. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - MuraGolden Walk: a passeggio con i propri amici a quattro zampe sulle mura patrimonio Unesco di Verona

In questa notizia si parla di: Walk Mura Verona Muragolden

Al Murafestival passeggiata con gli amici a quattro zampe - Domenica 8 giugno il Mura Festival ospita MuraGolden Walk, evento dedicato ai cani Golden Retriever nel Parco delle Mura. Si legge su veronaoggi.it

muragolden walk - il programma A ristorante sul Garda il Wedding Award 2025: è tra i più richiesti per i matrimoni Lancio di sassi dal cavalcavia sulla bretella, a Verona torna l’incubo Unico sopravvissuto di dieci ... Segnala veronaoggi.it

Verona, domeniche alla scoperta delle mura dall’8 maggio - Verona, domeniche alla scoperta delle mura dall’8 maggio. La domenica è ‘All’ombra della Mura’. Parte l’8 maggio l’iniziativa della Prima circoscrizione che prevede alcune passeggiate domenicali con ... Lo riporta lamilano.it