Muore a 19 anni | l' auto dell' amico finisce sul guardrail lui viene sbalzato fuori e una seconda vettura lo travolge

Una tragedia scuote Borgoricco, Padova: un giovane di appena 19 anni perde la vita in un incidente stradale devastante. L’auto, guidata da un amico, finisce contro il guardrail, e lui viene sbalzato fuori, solo per essere poi travolto da un secondo veicolo. Un dramma che ci ricorda quanto la sicurezza sulla strada sia fondamentale, e come ogni secondo possa cambiare tutto per sempre.

BORGORICCO (PADOVA) - Muore a 19 anni, travolto da un veicolo, dopo essere stato sbalzato fuori dall'auto guidata da un amico finita contro il guardrail. La vittima è un giovane di.

